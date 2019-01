Poprvé v novém roce zasedne vláda. Tématem životní minimum

Vládní ANO a sociální demokracie se k otázce životního a exitenčního minima vrací poté, co jednání o tématu na posledním loňském zasedání přerušily, aniž by našly shodu na jeho zvýšení. „Životní minimum se nenavyšovalo šest let a je to o 380 korun,“ uvedla k návrhu ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). O tuto částku by se tak mohla navýšit ze současných 3140 korun na 3790 korun.

Maláčová očekává, že se schvalování navýšení spojí s diskusí o obědech pro děti zdarma. Ani v tomto případě není v koalici jasná shoda. ANO je chce pro děti z rodin, které čerpají přídavky na dítě, ČSSD pro všechny.