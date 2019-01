Cituje se Masaryk, ale vláda chce omezit diskusi, zlobí se Bělobrádek po novoročních projevech

„Iniciativa vzešla ze Senátu. Já jsem říkal, že by prezidentský stačil. (…) Nebyl jsem si jistý, ale teď to vnímám pozitivně,“ řekl s denním odstupem šéf dolní komory.

Vždy v novodobé české historii až do roku 2013 zněl první den roku novoroční projev prezidenta republiky. Miloš Zeman po svém nástupu do úřadu tradici změnil a k národu promlouvá již na svatého Štěpána. Letos se však uvolněného prostoru chopili dva politici, kteří v ústavním pořádku stojí hned za prezidentem – předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS) a předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO).

Domnívá se přitom, že slova jako demokracie ztrácejí svůj význam. „Už to, že se často používá výraz projev, a ne proslov – protože projev může být i nonverbální – znamená, že se posouvají významy slov. To je i případ slov diskuse, demokracie nebo parlament,“ podotkl opoziční poslanec.

Radek Vondráček se navíc při apelech na demokracii a zdůraznění významu diskuse musel bránit srovnání svých slov s tím, co říká předseda ANO a premiér Andrej Babiš. Ten považuje parlament za „žvanírnu“. „To je jeho názor. Má ho konzistentní pět let a je to součást toho, že každý má právo říct svůj názor. Diskusi ctím,“ podotkl v Událostech, komentářích předseda sněmovny.