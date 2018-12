Otci se nedaří vidět dceru v Rusku, navzdory rozsudku

Rusko neuznává ani své rozsudky, poukazuje Hromádka

„Ve svém důsledku to vůbec nic neznamená, protože Rusko neuznává naše ani své vlastní rozsudky. Kdybych se teď ocitl v té samé situaci, tak bych jednal jinak, okamžitě bych nasedl do letadla a dceru odvezl zpátky,“ říká Hromádka.

I díky dlouhotrvajícím soudním jednáním a nečinnosti ruských orgánů po rozsudcích vše dospělo do stadia, kdy se dceři odcizil. Zvažuje proto, co dál. Zřejmě omezí počty návštěv, nechce Annu do kontaktu nutit. Jak sám říká, boj o ni ale nikdy nevzdá. Smutná je z toho i babička Aničky Alena Hromádková. Jinou vnučku ani vnuka nemá.

Každý rok jsou z Česka do ciziny protiprávně odvezeny desítky dětí – většinou jedním z rodičů. Číslo letos mírně kleslo, zatím na pětadvacet. Nejčastěji jsou potomci odvezeni na Slovensko, do Velke Británie či do Německa.