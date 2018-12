Pod Šumavou hrozí po silném dešti povodeň, varují meteorologové. Na Moravě bude vydatně sněžit

Během pátku a noci na sobotu naprší na východní Šumavě až 50 milimetrů za 24 hodin. Výstrahu na vydatný déšť vydali meteorologové pro Českokrumlovsko, Prachaticko a Vimpersko. V podhůří by sice neměly být srážky tak vydatné, ale voda, která na Šumavě spadne, nezmizí.

V povodí Otavy, Blanice a Vltavy nad Lipnem hrozí, že řeky či potoky vystoupají na první nebo i druhý povodňový stupeň. „Voda v některých řekách se může vylévat z břehů do okolní krajiny,“ varoval ČHMÚ. Zároveň vyzval – byť v tomto ročním období možná zbytečně – aby se lidé nechodili při povodni koupat nebo zdivočelou vodu nesjížděli na lodích.

Zatímco na jihu Čech hrozí vydatný déšť a povodně, na Moravě, ve Slezsku i v severních Čechách očekávají meteorologové neméně silné sněžení. Výstraha platí pro pátek od 11:00 do 19:00, kdy by mohlo sněhu přibývat až o tři centimetry za hodinu. V Jeseníkách a celém Moravskoslezském kraji bude v pátek odpoledne také silně foukat s nárazy o rychlosti až 70 km/h, na horách i 110 km/h. V sobotu by pak mohl vítr zesílit v celé republice.

Při prudkém dešti i sněžení by měli být opatrní v prvé řadě řidiči. Za deště musí počítat s tím, že se některé silnice ocitnou pod vodou a hrozí aquaplaning. Tam, kde nasněží, se zase může stát, že budou silnice nesjízdné. V obou případech bude také snížená viditelnost.