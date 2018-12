Vánoce letos na sněhu nebudou. Mráz zřejmě přijde až se Silvestrem

Právě týden od 24. do 30. prosince bude podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) nejteplejším z příštích čtyř týdnů. Týdenní průměr nejvyšších denních teplot má v době vánočních svátků dosahovat až plus 2 stupňů Celsia.

Přímo na Štědrý den je podle ústavu na většině území republiky jen velmi malá pravděpodobnost, že rtuť teploměru klesne pod nulu. Nízké jsou i šance, že bude na Štědrý den sněžit. Pro téměř celé Česko je pravděpodobnost sněžení do 50 procent.

Oteplí se již během příštího týdne. Zatímco v posledních dnech se teploty v Česku pohybovaly pod nulou, v pondělí již mohou vystoupat na plus dva stupně a koncem příštího týdne na plus čtyři stupně. V Čechách může být na konci týdne dokonce až plus sedm stupňů Celsia.

K výraznějšímu ochlazení dojde až poslední den roku. Týden od 31. prosince do 6. ledna bude podle ČHMÚ nejchladnějším z nadcházejícíh čtyř týdnů.

Týdenní průměr denních teplot odhadují meteorologové na nulu a průměr nočních teplot bude kolem minus šesti stupňů.