Sbírka ke dni veteránů je letos rekordní, vlčí máky vynesly skoro 1,3 milionu

„Je to nejvíc, co se nám zatím podařilo vybrat,“ říká Jana Holcová z Post Bellum. „Měli jsme letos více pokladen a pomáhalo také o 50 dobrovolníků více než v předchozích letech.“ Počet míst, kde lidé mohli do sbírky přispět, narostl oproti loňsku o 105. Celkem jich bylo 363.

I díky nim si lidé koupili celkem 37 520 kusů vlčího máku. To je v porovnání s loňskem více než poloviční nárůst. Kromě peněz v kasičkách se výsledná částka skládá také z darů na webu a prodeje máků přes e-shop. Loni organizace vybrala 750 tisíc korun, rok předtím 98 tisíc korun.