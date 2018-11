Soudce Kydalka dostal za svoje výroky o Klausově amnestii důtku

Vy jste se s tím dodnes nesmířil?

Amnestie byla špatná, to mi nikdo nevymluví.

V čem byla špatná?

V podstatě v tom, že se tady vyšetřovaly tyto kauzy.

Takže vy myslíte, že se amnestie připravovala už s tím, aby se dotýkala konkrétních lidí?

Já jsem o tom osobně přesvědčen.

Máte nějaký tip, o které kauzy mělo jít? Jestli šlo o všech 25, nebo jestli šlo jen o některé?

To jedině mimo, mimo tady tohle (ukazuje na kameru).

Když se vloni objevily zprávy, že amnestie byla zaplacená?

Já jsem to četl, ale to už se objevilo před dvěma lety.

Co si o tom myslíte?

Co je v tomhle státě nemožné? Je to nemožné? Je to možné.

Že to někdo připravil a zobchodoval?

Je to klidně možné, v tomhle státě je možné cokoliv.

To říkáte vy jako soudce?

To říkám já.

Kolik jste zažil amnestií na soudu?

1988, 1989, 1990, 1993 a 2014.

A vždy to bylo tak, že se vyhlásila a chodily k tomu prováděcí papíry?

Ano. Hlavně se na soudu vždy předem vědělo, že amnestie bude. Minimálně se to vědělo v ten den nebo den předem, kdy měla být amnestie vyhlášená, aby se na to soud připravil. Vezměte si, že máte x lidí, kteří jsou ve výkonu trestu, kterých se amnestie týká.

A tady ten postup byl?

Tady nebyl žádný postup. Z novoročního projevu jsme se dozvěděli, že se rozhodli udělat amnestii. A nikdo o tom nevěděl, podle mě o tom nevědělo ani ministerstvo, nevěděl o tom nikdo.

Argument, že je to dlouhé, vleče se to, nechceme to protahovat, pojďme to změnit a amnestií na to upozorníme, ten neberete?

To neberu, to neberu. To jsou všechno kauzy, které vznikaly v době, kdy byl ministerským předsedou. (…) On v životě nic takového neřekl. Nikdy nic takového neavizoval, že by se něco takového dělo.

Jak si mám přeložit to, jak jste říkal, že se to týká kauz, které byly z jeho premiérské éry?

To se zeptejte jeho.

A co si o tom myslíte vy?

Já si o tom nemyslím radši vůbec nic.