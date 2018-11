Soud začal rozplétat případ pašování lidí přes Česko

Za nelegálním převozem lidí ze Sýrie stojí podle obžaloby organizovaná skupina pěti lidí, čtyři pobývají v České republice, pátý žije na Ukrajině. Ten požádal, aby se hlavní líčení konalo bez něj. Jednoho Čecha z organizované skupiny už v roce 2015 pravomocně potrestal soud v Německu pokutou 800 eur (20 700 korun).

Jeden z mužů se k soudu nedostavil. Vzhledem k tomu, že nepožádal o líčení bez jeho účasti, byl jeho případ vyloučen k samostatnému řešení.

Obžalovaný Muhammad Tahír Saíd Muhammad Hasan za hlavního organizátora označil Syřana, s nímž prý přerušil na konci roku 2015 veškeré kontakty. Právě on prý inkasoval peníze od uprchlíků. „Mým úkolem bylo převézt migranty do Německa, ale jednou jsem to odmítl, protože se mnou jela manželka. V druhém případě jsem jel jako náhradní řidič,“ uvedl obžalovaný. Popsanou osobu se zatím nepodařilo identifikovat.

Rozpory v dnešní výpovědi a výpovědi v přípravném řízení vysvětlil pětašedesátiletý Egypťan Hasan tím, že se mu „všechno slévá dohromady“. Vyloučil, že by o plánovaném převozu uprchlíků předem věděla jeho manželka Irena, která podle obžaloby vystupovala v případu jako tlumočnice.