INTERAKTIVNÍ MAPA: Podívejte se, kdo usedl ve vedení desítek největších měst

Mezi největší města v České republice je možné řadit 72 bývalých okresních měst. K nim ještě můžeme přidat Třinec a Havířov, která jsou městy statutárními. Celkový přehled tedy zahrnuje 74 největších českých sídel.

V drtivé většině z nich je už jasno o podobě nové koaliční vlády. Jednu ze dvou výjimek představuje severočeský Most. V úterý sice byl do vedení města znovuzvolen dosavadní primátor Jan Paparega (ProMost), koaliční smlouvu se ale dojednat nepodařilo. Pravděpodobným scénářem je tak menšinové vedení radnice.

Výjimečným případem se v úterý staly i jihočeské Strakonice. Krajský soud v Českých Budějovicích totiž rozhodl, že místní říjnové volby byly neplatné, jelikož vítězná Strakonická veřejnost měla jako vládní strana omezit opozici možnost předvolební propagace. Lídr strany a strakonický starosta Břetislav Hrdlička (SV) ale odmítá, že by do kampaně zasahoval v neprospěch svých konkurentů – ve hře je i ústavní stížnost. Nové volby by se měly odehrát 16. března příštího roku.