V lednu se bude volit v 17 obcích, kde dříve nebyli kandidáti. Strakoničtí si volby zopakují v březnu

Lídr Strakonické veřejnosti a strakonický starosta Břetislav Hrdlička přesto odmítá, že by zasahoval do kampaně v neprospěch svých politických konkurentů. „Všichni měli takovou, jakou si ji udělali. Nikde jsme nikomu nebránili, pouze jsme ji nedovolili na výlepových plochách a ve zpravodaji,“ uvedl. Uvažuje proto o ústavní stížnosti. Zároveň se Hrdlička obává, že nyní nebude moci vedení města rozhodovat – a tak neschválí například přidělení dotací, ale ani rozpočet. Podle ministerstva vnitra to ale nehrozí a radnice bude fungovat tak jako doposud – až do dalších voleb.

Nové volby nejen ve Strakonicích

Nové volby ve Strakonicích by měly být 16. března. V tentýž termín se bude znovu volit například i v Tisu na Havlíčkobrodsku, kde se již rozpadlo zastupitelstvo zvolené v říjnu. Ještě předtím se ale bude volit v dalších sedmnácti obcích.

Jde o obce, kde se v říjnu nevolilo, protože se nepodařilo sehnat dost kandidátů na zastupitele, a nyní je sehnali. Patří k nim i Němčovice na Rokycansku. Karel Freschmann, který byl do října starostou, sice chtěl pokračovat a měl po ruce i dodstatek potenciálních kandidátů, ale v létě si nikdo nevzpomněl na to, že je potřeba kandidátní listinu odevzdat. „Všichni byli na táboře. Ne celá obec, ale většina zastupitelů ano,“ vysvětlil bývalý starosta, který na letním táboře dětem vařil.