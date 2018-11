Kontroly toho, čím lidé topí, jsou podle úředníků bezzubé. Pokutou končí naprosté minimum případů

Takto přitom podle zkušeností úřadů končí většina kontrol. „Že bychom někoho postihli za to, že opravdu spaluje něco nepatřičného, k tomu jsme zatím nedospěli,“ dodává mluvčí karlovarského magistrátu Jan Kopál.

Jeden takový vleklý sousedský spor se už dva roky řeší v Abertamech na Karlovarsku. Otakar Fritscher tvrdí, že majitel jednoho ze sousedních domů špatně používá kotel a že se mu kvůli tomu do domku valí štiplavý kouř. „V noci se probouzíme ve dvě, ve tři ráno s bolestí na prsou. Moje děti kašlou na postýlkách, já jako rodič tohle nemůžu připustit,“ říká.

V Sokolově dokonce úředníci odebrali z kotle vzorky a poslali je na rozbor, který pro majitele domu nedopadl dobře. Jenže i tam stávající podobu zákona kritizují jako bezzubou. „Pak narazíte na problém, že ty limity jsou dané pouze doporučením. Nemáte žádnou oporu v zákoně, takže de facto ani nemůžete dát žádné sankce,“ stěžuje si starostka Sokolova Renata Oulehlová (ANO).

Kromě odebírání vzorků z kotle mohou úředníci měřit kouř podle vzorníků, kde porovnávají jeho barvu s oblohou na pozadí. Jenže lidé teď topí hlavně večer a to už není modrá obloha. „Určitě není v pořádku, že nemá životní prostředí možnost to opravdu dotáhnout do konce,“ dodává Renata Oulehlová. Stěžovatelé se pak mohou ještě obrátit na soud, který se ale může vléct i roky.

Babišova vláda proti návrhu, který zakazoval vstup úředníků do obydlí

Prověrka kotle a paliva přímo v obydlí může přijít podle platné úpravy v případě, pokud se důvodné podezření na porušení objeví opakovaně. Úředníci nejprve musejí majitele písemně vyzvat, aby zjednal nápravu, a zároveň ho informovat, co v opačném případě může nastat.

Úpravu prosadila vláda v minulém volebním období kvůli ochraně zdraví lidí. Pokud teď lidé odmítnou úředníky pustit na kontrolu, hrozí jim pokuta až 50 tisíc korun.