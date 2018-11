Piráti a SPD požádali o schůzi sněmovny k platům. Bude asi 16. listopadu

Piráti a SPD chtějí, aby se poslanci co nejdříve dostali ke třetímu čtení novely, která by měla omezit růst platů ústavních činitelů včetně poslanců samotných. Kdyby zůstalo u řádných schůzí, došlo by na ni až v prosinci. Mimořádná schůze by měla zvýšit šanci, že novelu stihne do konce roku projednat Senát, podepsat prezident a začne platit od počátku příštího roku.

„Mimořádná schůze k tomuto bodu je jediná možnost, jak zabránit tomu rychlému růstu platů ústavních činitelů,“ řekl již předem předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala. Program mimořádné schůze by mohli podle dosavadních vyjádření podpořit poslanci ANO a KDU-ČSL.

Podle předsedy SPD Tomia Okamury připadá v úvahu svolání poslanců příští pátek 16. listopadu. „Mluvil jsem s předsedou sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO). Na 90 procent to vypadá, že ta schůze by byla příští týden v pátek,“ řekl Okamura. Dodal, že je to jediný možný termín, aby se schválení návrhu dalo stihnout.