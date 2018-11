Řidičský průkaz si letos musí vyměnit ještě 140 tisíc motoristů

Řidičský průkaz si musí do konce roku vyměnit přes 140 tisíc motoristů, což je stále zhruba třetina všech, kterým letos platnost průkazu vypršela. Nejvíce se výměna týká motoristů starších 61 let, nejméně skupiny do 30 let. Celkem si letos vyměnilo průkaz více než 514 tisíc řidičů.