Vládní strany v říjnu oslabily, ČSSD se propadla nad pětiprocentní hranici

Ochota jít k volbám do sněmovny v posledním měření dosáhla 67 procent. Je vidět, že potom, co na jaře setrvávala vysoko, se pozvolna vrací k dlouhodobému průměru z minulých let. O volbě strany nebo hnutí bylo nyní pevně rozhodnuto 46 procent voličů a dalších 33 procent by své rozhodnutí spíše neměnilo. Asi pětina současných voličů by však své rozhodnutí spíše nebo velmi pravděpodobně ještě přehodnotila.