Silný vítr strhává střechy, láme stromy, převrací auta. V Brně lidé nesmí na hřbitovy

Silný vítr, který v noci na úterý zasáhl téměř celou republiku, láme hlavně stromy a větve, na několika místech poškodil střechy. Kvůli popadaným stromům je přerušen provoz na železničních tratích, problémy jsou i na silnicích. Hasiči zaznamenali od pondělního večera stovky výjezdů. Podle informací společnosti ČEZ je zhruba 30 tisíc lidí bez proudu, k nápravě by mělo docházet během dne. Výstraha před silným větrem platí na většině území do odpoledne, na východě pak až do osmi večer.