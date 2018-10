Československo si vybralo symboly rok a půl po svém vzniku. O autorství vlajky se vedly spory

Aniž by lidé v českých zemích o událostech v Americe věděli, při spontánním vyhlašování samostatnosti 28. října 1918 použili stejné bíločervené vlajky. Po rozšíření počtu československých barev o modrou v únoru 1920 byla nezbytná změna státní vlajky, diskuse v parlamentu probíhala už od konce října předchozího roku.

Zejména estetické důvody vedly k vytvoření návrhu modrého žerďového klínu, který měl původně sahat do třetiny délky dosavadní bíločervené vlajky. To se ovšem setkalo s protesty. Nový návrh schválený 30. března 1920 prodloužil klín do poloviny vlajky. Rozměry stran nové vlajky zákonodárci stanovili závazně v poměru 3:2.

Autorem nového symbolu, který bíločervený základ rozšířil o modrý klín, byl archivář Josef Kursa, jenž navrhl i nové státní znaky. Kursa ale nebyl jediným člověkem, kterému se v minulosti autorství české vlajky připisovalo. V 60. letech se například všeobecně soudilo, že jejím autorem je akademický malíř Jaroslav Jareš. Podobnou vlajku podle některých zdrojů zhotovil i Čechoameričan Josef A. Knedlhans, který s ní údajně už roku 1918 vítal prezidenta Masaryka v New Yorku.