Volby přehledně: Někde se ještě strany přetahují, jinde je už hotovo

V hlavním městě se na programu domlouvají expertní týmy Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČSL), ve čtvrtek oznámily dohodu v oblasti IT. Tyto tři strany spolu jednají už od pondělí. Piráti už dříve deklarovali, že jejich preferovanou podobou koalice je právě spolupráce s těmito dvěma uskupeními a zároveň jim předložili nabídku, podle které by v jedenáctičlenné radě dostala po čtyřech místech včetně náměstků, Piráti by pak obsadili dvě místa a post primátora.

Jenže právě na postu primátora ještě mohou jednání zkrachovat. Ambici vést hlavní město totiž měli lídři všech tří uskupení. Své o tom ví brněnský primátor Vokřál, v moravské metropoli totiž nakonec zřejmě zůstane mimo hru, i když to ještě v pondělí vypadalo na jeho pokračování v čele města. V úterý totiž zažilo Brno překvapení, když dohodu oznámili zástupci ODS, lidovců, Pirátů a sociálních demokratů. Primátorkou by se měla stát Markéta Vaňková z ODS. Dohoda, kterou Andrej Babiš i brněnský primátor Vokřál označili za podraz, ještě nemusí být definitivní.

Mimo jiné ji musí schválit členové Pirátů. Vokřál se sice snažil získat Piráty na svou stranu a ve středu je lákal na pozici prvního náměstka a celkem čtyři radní. Piráti ale ve čtvrtek večer oznámili, že tato nabídka nedává smysl, protože by obě uskupení neměla na radnici většinu. Pokračují tak vyjednávání o zmíněné koalici. Podle lídra Pirátů se jim na čtvrtečním jednání podařilo prosadit programové priority v oblasti dopravy.