Dvanáct apoštolů se hlásí znovu do služby. Na Staroměstskou radnici se vrátil orloj

„Jsou to klasické věžní hodiny. Jen je orloj větší, složitější a starší, podle toho je třeba se o ně starat. Většinou se tak jednou týdně namaže, zjistí se, co a jak,“ řekla Nesnídalová.

Hodiny ji zajímaly už v dětství. A to hlavně díky jejímu dědečkovi Ludvíku Hainzovi. Ten vedl rodinnou hodinářskou firmu do roku 1948, kdy ji komunistický režim znárodnil. On sám putoval do vězení. „Bylo to za to, že jsem byl třídní nepřítel. Hlavní důvod byl, že se někomu nelíbilo, že dělám zaměstnání a že ho dělám dobře,“ hodnotí dnes majitel Ludvík Hainz.

Ve vězení strávil dědeček nynější jednatelky rodinné firmy Nesnídalové dohromady 42 měsíců. Následky si rodina nesla dlouhé roky. „Nesměl pracovat, babička s dědečkem se rozvedli, máma s bratrem nesměli studovat. Rodina byla hodně perzekuovaná,“ shrnula osud rodiny Nesnídalová.

Přestože ji hodiny bavily, původně chtěla být zahradní architektkou a vystudovala Zemědělskou univerzitu. Teprve když stát rodině firmu vrátil, vystudovala Vysokou školu ekonomickou a po večerech se učila hodinařinu v Jihlavě. Zatímco dřív měla firma i sto padesát zaměstnanců, dnes jich je včetně Nesnídalové dohromady šest.

Do dílny se orloj, nebo jeho části, opět dostane za 10 až 15 let. Právě po tak dlouhé době se náročné rekonstrukce orloje dělají.

