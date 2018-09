Státnost prolitá krví. Česko si připomíná smrt svatého Václava a vyvraždění Slavníkovců

Svatý Václav, třetí přemyslovský kníže, panoval pravděpodobně v letech 925–935. Byl vnukem prvního doloženého Přemyslovce Bořivoje a světice Ludmily, která mladé přemyslovské kníže vychovávala, a narodil se asi roku 907 jako nejstarší syn Vratislava I. a Drahomíry.

Václav, jehož vizualizace se ikonicky pojí s parléřovskou sochou ve Svatováclavské kapli chrámu svatého Víta, dnes patří vedle Cyrila, Metoděje a Prokopa mezi nejvýznamnější šiřitele křesťanství v českých zemích, v desátém století stále ještě čerstvě christianizované.

Podle pověsti to byl právě on, kdo v zemi také zavedl tradici pěstování vína. Často ohrožovaná území chránil tak, že císaři Svaté říše římské Jindřichu Ptáčníkovi platil tribut pacis, daň za mír, která se rovnala pěti stům hřiven stříbra a sto dvaceti volům. Za to si vysloužil kritiku svého mladšího bratra Boleslava.

Vražda, která Čechám vynesla světce

Václav byl pozván na křtiny Boleslavova syna do Staré Boleslavi, kde ho 28. září ráno při cestě na mši bratr Boleslav a jeho pochopové Česta, Hněvna, Tira a Tuža napadli a ubodali před dveřmi kostela sv. Kosmy a Damiána. Historické prameny se rozcházejí v otázce, kdy k bratrovraždě došlo, podle starších historiků zemřel kníže Václav v roce 929, jako konsenzus byl stanoven pravděpodobnější rok 935.

Krev z knížecího těla se prý po tři dny nevsakovala do země, ani nešla smýt ze stěny kostela. Již od svého zavraždění byl Václav uctíván jako mučedník a patron země. Když po třech letech otevřel Boleslav bratrovu hrobku, bylo údajně Václavovo tělo neporušené a rány byly vyhojené – vyjma té, kterou zasadil mladší bratr.

Právě Boleslav dal tělo umístit do kaple chrámu sv. Víta, čímž splnil jednu z tehdy důležitých podmínek kanonizace. Koncem 10. či začátkem 11. století bylo Václavovo jméno pojato do seznamu svatých řezenské diecéze (české země před založením pražského biskupství Řeznu v církevní organizaci podléhaly).

Zásluhy Otce vlasti