Policista v civilu, který v Plzni zasáhl proti řidiči pistolí, trestný čin nespáchal

„Bez rozumných pochybností bylo prokázáno pouze to, že obžalovaný přistoupil k vozidlu (řidiče). Bez prokázání příslušnosti ho vulgárně oslovil. Naklonil se do vozidla a požadoval po poškozeném, aby vystoupil. Rozhodně nebylo prokázáno, že by se při tomto na poškozeném dopustil fyzického násilí,“ uvedla soudkyně Okresního soudu Plzeň-město Lucie Bočková.

O kázeňském přestupku by podle zákona rozhodoval krajský ředitel policie. Proti rozsudku se nyní může do tří dnů odvolat pouze státní zástupce, který si vzal lhůtu na rozmyšlenou. Advokát poškozeného řidiče uvedl, že doufá, že se žalobce odvolá. Právní zástupce policisty je s verdiktem spokojený.

U plzeňského soudu se promítal audiovizuální záznam incidentu z autokamery řidiče, který uvedl, že policisté riskantní jízdou v černém mercedesu bez označení omezovali dodávku s invalidou, a proto je probliknul.