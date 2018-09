Bouře Fabienne po sobě zanechala první sníh, nárazy větru byly i stokilometrové

Na krkonošských hřebenech zanechala bouře centimetr nového sněhu. „Sněžit začalo v noci, nyní vane silný mrazivý vítr,“ uvedla ráno pracovnice recepce na Luční boudě, jejíž okolí rovněž zbělelo.

Na Sněžce dosáhl vítr v noci rychlosti přes 20 metrů za sekundu (asi 70 km/h), do rána zeslábl asi na polovinu, zato noční nárazy byly mnohem prudší. Právě na nejvyšší hoře zaznamenali meteorologové i ten vůbec nejprudší v celé zemi o rychlosti 38 metrů za sekundu (137 km/h).

O trochu slabší byl vítr v Krušných horách, na Klínovci dosáhl v nárazu rychlosti 31 metrů za sekundu. I na Klínovci padal sníh, zatím však nevydržel. V Olomouckém kraji zaznamenala nejrychlejší nárazy stanice Luká v Zábřežské vrchovině s rychlostí 27 metrů za sekundu, na Dolní Moravě v pohoří Králického Sněžníku to bylo 24 metrů za sekundu.

Velmi prudké nárazy větru ovšem zaznamenali i v nížinách. V Praze-Ruzyni ukázaly přístroje rychlost větru až 25 metrů za sekundu (tj. 90 km/h) a také v Prostějově nebo Karviné dosáhl vítr podle údajů ze stanic Českého hydrometeorologického ústavu rychlosti přes 20 metrů za sekundu.

V pondělí ještě platí v části republiky výstraha na silný vítr, ačkoli již jen s nízkým stupněm nebezpečí. Varování se netýká Plzeňského a Jihočeského kraje, v ostatních regionech platí do 18 hodin. „Počítejme, že nárazy větru budou mezi 55 a 75 km/h, na horách to ještě může být o něco více. Ale to nejsilnější máme za sebou,“ řekl meteorolog Michal Žák.