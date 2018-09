Silná vichřice už zasáhla západní Čechy, na řadě míst nejezdí vlaky

Výstraha před vichčicí platí od nedělních 18 hodin do pondělních 6 hodin ráno. V nárazech může dosahovat rychlosti 90 kilometrů za hodinu, tedy rychlosti silné vichřice. Na horách může mít vítr rychlost dokonce až 126 kilometrů za hodinu, což odpovídá orkánu.

O něco slabší vítr pak zřejmě bude přetrvávat až do pondělních 18:00 téměř v celé republice kromě Jihočeského a Plzeňského kraje. V nárazech může mít rychlost až 72 kilometrů za hodinu.

Meteorologové proto doporučují, aby se lidé pokud možno nezdržovali při silných nárazech větru venku, zvláště poblíž stromů nebo starších budov, ze kterých může vítr strhnout střešní krytinu. Rovněž by se lidé neměli vydávat do hor.

Západ Čech hlásí polámané stromy a výpadky elektřiny

Silná vichřice v neděli večer zasáhla západ Čech. Na většině území Karlovarského i Plzeňského kraje láme stromy. Na desítkách míst nejde elektřina. Výpadky jsou i na síti vysokého napětí. Vítr navíc zesiluje. Nejhorší situace je ve vyšších polohách. Vyplývá to z informací, které ČTK poskytli hasiči, energetici i místní obyvatelé.

⚠️ Od 20:45 zastaven provoz též v úseku Senohraby - Benešov u Prahy (trať na Č. Budějovice) a dále pak z Čerčan do Týnce n.S. a Hvězdonic. Příčinou je porucha zabezpečovacího zařízení ve stanici Čerčany. — PID (@PIDoficialni) September 23, 2018

V Karlovarském kraji stojí trať mezi Chebem a stanicí Marktredwitz, do spadlého stromu tam najel osobní vlak. Podle mluvčího krajských hasičů Martina Kasala jsou od 19:00 v terénu desítky profesionálních i dobrovolných hasičů, kteří odstraňují hlavně popadané stromy a větve ze silnic.

V Ústeckém kraji vyjížděli hasiči k popadaným stromům hlavně na Lounsku, kde měli do 20:30 zatím desítku výjezdů. V ostatních částech regionu řeší jednotlivé případy, řekl pracovník operačního střediska krajských hasičů. Železniční doprava stála například v Mutějovicích, kde osobní vlak vyčkával na zmírnění silných poryvů větru. Mezi Ústím nad Labem a Lovosicemi jezdí vlaky po jedné koleji.

Jihočeští hasiči měli kvůli větru během hodiny 40 výjezdů

Hasiči v jižních Čechách měli v neděli od 20:00 do 21:15 zatím 40 výjezdů kvůli silnému větru. Zasahují v několika okresech hlavně u popadaných stromů.

„U nás je to zatím přibližně hodinu, co hasiči jezdí. Začalo to po osmé. Těch událostí je takových 40, popadané stromy. Začalo to na Prachaticku, postupuje to přes Písek, Strakonice na Tábor a něco Českobudějovicko. Popadané stromy, zatím nemám nic dramatického,“ řekla mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Vlaky nejezdí ani ve Středočeském kraji

Ve Středočeském kraji je přerušen provoz vlaků v úseku Lužná u Rakovníka a Rakovníkem. Po najetí vlaku do stromu byla poškozena lokomotiva.

„Odstraňování mimořádnosti bude trvat nejspíše několik hodin. V úseku je zavedena náhradní autobusová doprava,“ uvedl na Twitteru koordinátor dopravy PID. Další vlaky stojí například na trati z Lysé nad Labem v úseku Všetaty–Dřísy, mezi stanicemi Vrané nad Vltavou a Davle a Berounem a Zdicemi.

#Fabienne v Praze. Od 20:00 hodiny do 20:21 hodiny zasahují pražští hasiči u deseti případů v souvislosti se silným větrem. Jedná se o popadané stromy na komunikaci. V Herálecké ulici se strom opřel o obytný dům. — Hasiči Praha 🚒 (@HasiciPraha) September 23, 2018

V Praze silný déšť dočasně pozdržel tramvaje v Holešovicích, na Malé Straně, ve Vysočanech, u Vozovny Střešovice a na Malovance. Ve všech případech byla podle PID zaplavená výhybka.

Energetici nemohou opravovat poruchy v noci

Vzhledem k situaci energetici očekávají výpadky elektrické energie. „Kvůli očekávaným nepříznivým povětrnostním podmínkám jsme aktuálně posílili kapacity na našem dispečinku,“ sdělila mluvčí E.ON Martina Slavíková.

Servisní pracovníci nemohou z bezpečnostních důvodů provádět terénní práce v noci a za bouře, takže k případným poruchám v terénu budou vyjíždět hned po svítání, pokud to počasí dovolí, dodala. Počet pracovníků jak v terénu, tak i na dispečinku a call centru zvýšila také společnost ČEZ Distribuce.

„V pohotovosti budou i externí dodavatelské firmy, které nám v případě zvýšené poruchovosti pomáhají v terénu,“ uvedla mluvčí Skupiny ČEZ Soňa Holingerová.