Rezidentní parkovací systém dělá z Brňanů cizince ve vlastním městě, shodla se část lídrů

S dopravní situací je nespokojená většina Brňanů. Podle průzkumu, který pro ČT zpracovala společnost Kantar, ji považuje za problém víc než devadesát procent z nich. Četné uzavírky nebo nedostatek parkovacích míst jsou věci, které obyvatele, co se dopravy týká, trápí nejvíc.

Současný primátor Petr Vokřál z ANO nový rezidentní systém hájí. „Modrými zónami chceme vyjít vstříc lidem, kteří tam bydlí, tak aby se jim navečer uvolnil prostor, aby mohli najít místo, kde zaparkují. To, že sem přijíždí padesát šedesát tisíc lidí, kteří sem de facto dojíždějí, je fakt, a pokud řekneme, že v Brně budeme všichni parkovat na všech místech zadarmo a bez regulace, tak se tady nevejdeme, udusíme a nebudeme stíhat rekonstruovat komunikace,“ řekl.

Na ekologický rozměr poukázala také Jasna Flamiková z koaličních. „Tím, jak lidé na Brně-střed krouží pořád dokola, tak znečištují ovzduší,“ řekla a dodala, že podle jejího názoru je stávající rezidentní systém nastavený velmi vstřícně.

Naopak Barbora Antonová z Žít Brno podobu rezidentního parkování kritizovala. „My jsme navrhovali jiný systém rezidentního parkování. Teď se uvažuje o tom, že budou různá pravidla v různých částech Brna. My jsme chtěli udělat to, aby bylo jednou zónou historické centrum, kde je opravdu potřeba velmi omezit provoz, a druhou zónou by bylo celé Brno,“ řekla a dodala, že současný systém dělá z Brňanů cizince ve vlastním městě.

Markéta Vaňková kandidující za ODS označila nový systém za chaotický. K jeho zavedení podle ní došlo bez toho, aniž by dříve představitelé města zajistili nová parkovací místa. „Lidé neví, kde můžou zaparkovat,“ poukázala.