Volební lístky už jsou téměř vytištěné. Do 2. října je musí mít všichni ve schránce

U senátních voleb je to jednodušší, sady lístků se liší jenom mezi jednotlivými volebními obvody. V říjnu se bude volit v 27 z celkových 81 obvodů. Břeclavská tiskárna pro první kolo voleb připravila 3,5 milionu sad hlasovacích lístků. Podle Myšíka se na ně spotřebovalo 150 až 200 tun papíru.

Moraviapress zajišťuje tisk volebních lístků už od roku 1994. Přímo v Břeclavi se ale letos tiskly pouze lístky pro volby do třetiny Senátu. Výrobu těch pro komunální volby zajišťuje osm dalších tiskáren po celé České republice. „Kvůli snazší distribuci spolupracujeme se smluvními partnery,“ vysvětlil Myšík.

Komunální šedé, senátní žluté

V několika tiskárnách ještě práce na volební zakázce pokračují, podle Myšíka by ale do dvou dnů mělo být hotovo. Pak přichází na řadu distribuce. Tiskárny musí lístky do 20. září dodat na 660 úřadů. Do 2. října je pak musí ve schránkách nalézt občané.

Volby do zastupitelstev a první kolo voleb do třetiny Senátu se konají v pátek 5. října a v sobotu 6. října. Hlasovací lístky do zastupitelstev mají šedou barvu. V některých statutárních městech, která jsou dál členěná na části nebo obvody, budou lístky dva. Ten druhý, pro volby do zastupitelstva celého statutárního města, je označen na levém okraji svislým pruhem růžové barvy. Lístky pro první kolo senátních voleb jsou žluté.

Zatímco pro senátní volby používá tiskárna novinový papír, volební lístky pro komunální volby jsou natištěné na částečně recyklovaném papíře.