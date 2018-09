Čapkova vila si na rekonstrukci počká, ale vybavení už se opravuje. Třeba čtyřicítka koberců

Vila Karla Čapka na pražských Vinohradech už je rok a půl prázdná a připravuje se na rekonstrukci. Uvnitř vyklizeného domu teď pracují restaurátoři. Praha 10 chce vilu, kterou před pěti lety koupila, dostat do stavu 30. let. Tedy doby, kdy ji Karel Čapek užíval. Původní podobu se už třeba podařilo vrátit některým kobercům. Ty jsou do 25. listopadu vystavené v Národní galerii.