Ústavní soud zarazil stěhování klientů H-Systemu do doby, než rozhodne o stížnosti

„Ústavní soud odložil vykonatelnost rozsudku Nejvyššího soudu, a to do doby, než sám ve věci rozhodne,“ potvrdila České televizi mluvčí Ústavního soudu Miroslava Sedláčková.

„Je to skvělé, to jsem rád. Dostali jsme čas. Zároveň je nyní dostatek času na to, aby se s tím Ústavní soud seznámil. Jedině když se s tím případem seznámí, bude moct kvalifikovaně rozhodnout. Není to jednoduchá věc, případ je strašně komplikovaný,“ reagoval na rozsudek Martin Junek z družstva Svatopluk.

Rozsudek potěšil i další obyvatele dotčených domů v Horoměřicích. „Je to potěšující zpráva, v duchu jsem věřil, že k tomu dojde. Takovéto zprávy bych potřeboval každý den,“ řekl jeden z obyvatel Richard Stadler. Souhlasí s ním i Marie Nollová. „Perfektní, já jsem až dojatá,“ popsala své pocity.

„Toto rozhodnutí vítám a vítám také bezodkladnost, s jakou se Ústavní soud s tímto návrhem vypořádal,“ řekl ČT advokát družstva Svatopluk Lubomír Kincl.

Ústavní soud zdůraznil, že odkladem vykonatelnosti nepředjímá výsledek řízení, jen chce zabránit nevratným následkům. Vykonatelnost je odložena do doby, než soud kauzu z podnětu družstva sám přezkoumá.