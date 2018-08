Konkurzní správci H-Systemu chystají trestní oznámení na Čunka i zástupce družstva Svatopluk

Listopad 1993 – Podnikatel Petr Smetka založil stavební firmu H-System . Firma měla stavět dostupné rodinné domky, slibovala je do tří let.

1995 – Začala výstavba prvních domků ve Velkých Přílepech a Horoměřicích u Prahy. Do svého krachu H-System dokončil stavbu zhruba 30 rodinných domů.

Září 1997 – H-System se dostal do potíží a jeho věřitelé podali návrh na konkurz . Ten byl vyhlášen v listopadu 1998.

Říjen 1997 – Část poškozených klientů H-Systemu založila Stavební bytové družstvo (SBD) Svatopluk s cílem pokračovat ve výstavbě i za cenu dalších investic. Správce konkurzní podstaty H-Systemu Karel Kudláček jim to za určitých podmínek povolil. Kudláčkův nástupce Josef Monsport ale později vyzval obyvatele dostavěných domů, aby nemovitosti vyklidili a umožnili jejich prodej . Z takto získaných peněz měly být uspokojeny pohledávky všech věřitelů H-Systemu, tedy i těch klientů, kteří ve stavbě nepokračovali. Členové SBD Svatopluk vedou od roku 2000 s Monsportem soudní spory, aby se vystěhovat nemuseli .

Prosinec 1999 – Policie obvinila v souvislosti s krachem H-Systemu z podvodu Smetku a tři exmanažery H-Systemu Jaroslava Vítka, Jaroslava Eliáše a Ladislava Tůmu . Smetka byl vzat do vazby.

19. února 2004 – Městský soud v Praze vyměřil Smetkovi za podvod, poškozování věřitele a zpronevěru trest 12 let vězení . Vítkovi, Eliášovi a Tůmovi soudce uložil za podvod devět a půl roku vězení. Představitele SBD Svatopluk Krále a Středu uznal soud vinnými z poškozování věřitele. Oběma uložil podmíněné tresty v délce tří a dvou let.

8. září 2006 – Policie dopravila Smetku do věznice .

13. prosince 2010 – Městský soud v Praze poslal Vítka a Eliáše na devět let a Tůmu na osm let do vězení.