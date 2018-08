Bez vody se plaský klášter zhroutí. Dusí jej navíc rušná silnice

Robert Drozda není vyučený hodinář a celý život pracoval u Českých drah na různých pozicích. Nejčastěji řešil vlakové nehody a natahování hodin měl jako zálibu. Dostal se k tomu náhodou na jaře 1980, když hodiny přestaly odbíjet. Tehdy se ptal kastelána Josefa Juhy, proč hodiny nejdou a dozvěděl se, že hodinář Menšík už nedokáže vyjít na věž.

„Bylo před polednem. Ručičky nešly, byly v žalostném stavu,“ vzpomíná Drozda. Závaží visela ve střední poloze, s kastelánem je vytáhli a přesně před dvanáctou hodinou rozkývali kyvadlo a stroj se rozběhl.

„Celé se mi to líbilo. Ptal jsem se kastelána, jak se to natahuje? On mi dal do ruky kliku, já jsem začal točit a ptám se: Můžu si to zkusit ještě do soboty? No a dělám to 38 let.“