Ministerská kontrola na Bulovce odhalila nákupy bez soutěže i podezřelé zakázky

Před dvěma týdny zasahovali v Nemocnici Na Bulovce detektivové. Mezitím ve zdravotnickém zařízení zkoumala jejich nákupy i zakázky ministerská kontrola. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) narazili kontroloři i na nákupy bez soutěže.

„Docházelo tam k nákupům v řádech stovek milionů korun například léků bez toho, aniž by proběhla jakákoliv soutěž podle zákona o zadávání veřejných zakázek, často bez toho, aniž by byly uzavřeny písemné smlouvy,“ uvedl Vojtěch. Podle něj na to v minulosti u různých nemocnic upozorňoval i Nejvyšší kontrolní úřad. „Tady se to opět potvrdilo,“ dodal Vojtěch k nákupům Bulovky.

Kontrola však podle ministra hlásí i podezření kolem zakázek. „Jsou tam i věci týkající se společnosti První chráněná dílna. (…) Jsou tam podezření, že docházelo k určité manipulaci s těmi zakázkami. K tomu, že zakázky byly vypisovány tak, aby mohla uspět pouze tato společnost,“ tvrdí Vojtěch.