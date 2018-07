Spor o ministerstvo zahraničí se vyjasní do září, očekává Poche

Jan Hamáček přichází podle Miroslava Pocheho na ministerstvo zahraničí „téměř každý den“. Může to být známka toho, že se Hamáček o svůj druhý ministerský úřad zajímá, ale také toho, že je skutečně až na druhém místě – v ministerské kanceláři není nepřetržitě.

Miroslav Poche přitom odmítl, že by úřad vedl místo svého stranického šéfa. Má se stát politickým tajemníkem ministerstva a o náplni práce má jasnou představu. „Pomáhám Janu Hamáčkovi koordinovat, podávám mu analýzy, připravuji pro něj podkladové materiály,“ shrnul.

Předseda ČSSD dostal do správy ministerstvo zahraničí současně s ministerstvem vnitra. A zatímco ministrem vnitra chce zůstat, ministrem zahraničí by se měl stát někdo jiný.

Miroslav Poche očekává, že se situace vyřeší záhy po parlamentních prázdninách, patrně tedy do září. „Teď budou parlamentní a vládní prázdniny do půlky srpna, pak by se měla během týdnů situace vyřešit,“ míní.