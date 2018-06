Zemanovy argumenty proti Pochemu jsou vylhané a ČSSD na nominaci musí trvat, říká europoslanec Poc

Pověření šéfa ČSSD a ministra vnitra Jana Hamáčka také vedením resortu zahraničí považuje za nouzové řešení. Podle něj je sice udržitelné libovolně dlouho, ale bylo by to hloupé. „A ukazovalo by to jednu nepříjemnou věc – že někdo příliš nerespektuje ústavní pořádek, nebo se pohybuje na jeho hraně,“ podotkl Poc.

„Sociální demokracie musí jednoznačně trvat na tom, aby prezident pana Pocheho jmenoval ministrem zahraničí. Bez diskuse. Ústava hovoří jasně, co dělá prezident na návrh premiéra,“ zdůrazňuje.

Problém je podle něj zcela jednoduchý a jednoznačný. „Je tady jasně definovaný kandidát na ministra zahraničí. Ten člověk je kompetentní, důvody, které byly uváděny k tomu, aby nebyl jmenován, jsou vyfabrikované, vylhané, je to absolutní nesmysl, doložitelný nesmysl. Takže nevidím důvod, aby nedošlo k nějaké další diskusi a neproběhlo všechno tak, jak má proběhnout v souladu s ústavou,“ podotkl.