Median: ANO podporuje přes 31 procent voličů. Starostové by nyní do sněmovny neprošli

Hnutí ANO by podle průzkumu agentury Median v červnu vyhrálo volby se ziskem 31,5 procenta hlasů. Druhá by skončila ODS s 12,5 procenty. Na třetím místě jsou Piráti, kteří by dostali jen o procentní bod méně. TOP 09, KDU-ČSL i STAN se pohybují kolem pětiprocentní hranice nutné pro vstup do Poslanecké sněmovny.