Šéf ČEZ Beneš: Věřím, že Babiše přesvědčím o potřebě firmu transformovat

Generální ředitel ČEZu a spolu s ním i společnost, kterou vede, se v posledním týdnu opakovaně ocitl ve středu pozornosti: když se na Hradě sešel s designovaným premiérem Andrejem Babišem a prezidentem Milošem Zemanem a také po velké obměně dozorčí rady energetické společnosti.

Daniel Beneš však ujistil, že jedno se druhým vůbec nesouviselo. Na Hradě byla podle něj řeč výhradně o energetické politice a evropské energetice. Na ni se Beneš odvolává také v souvislosti se svým plánem na transformaci ČEZu. Ten by se rozdělil na dvě části.

Šéf ČEZu ujistil, že transformace nesouvisí ani s připravovaným rozšířením jaderných elektráren, ani se spekulacemi o boji o distribuci.

„Hlavní důvod vychází z vnějšího prostředí. Dochází ke změnám v evropské energetice, vyvíjí se tak, že máme dva totálně odlišné směry. Jednak máme tradiční energetiku, tam patří i jaderná a uhelná energetika, a pak máme novou energetika, která je postavena na decentrálních řešeních, obnovitelných zdrojích a energetických službách,“ nastínil. ČEZ by se tak měl připravit vykročit zároveň oběma směry.

S prezidentem v zádech proti Babišovým lidem?

Své kroky ovšem bude muset Daniel Beneš obhajovat před výrazně obměněnou dozorčí radou, kterou nyní ovládají lidé spojení s vládním hnutím ANO. Pro Beneše samotného to není překvapivé. „Já se domnívám, že je to pro ně (politiky) symbol, souvisí to s tím, že když je nějaká politická strana v koalici, tak má pocit, že má mít podíl na fungování ČEZu. (…) V dozorčí radě máme dvanáct lidí, osm je volených valnou hromadou. Nikdy se nestalo, že by někdo z těch osmi byl nominant někoho jiného než ministerstva financí,“ poukázal.

O svůj post se Daniel Beneš přes obměnu dozorčí rady neobává. Andrej Babiš se sice zatím stavěl k úvahám o transformaci ČEZu odmítavě, ale šéf firmy věří, že to tak nezůstane. „S Andrejem Babišem vedeme debaty, které ještě neskončily. Jsem přesvědčen, že o tom, co mám v ideové fázi před sebou, ho přesvědčím,“ řekl. Bude se ostatně moci spolehnout na podporu Hradu. Beneš sám ujistil, že má s Milošem Zemanem dobré vztahy.

Kromě plánů na transformaci bude Daniel Beneš zodpovídat za výběr dodavatele na rozšíření jaderné elektrárny v Dukovanech. Podle šéfa ČEZu by mělo být zahájeno do konce roku. „Rádi bychom, aby byli v soutěži všichni relevantní světoví dodavatelé (…) včetně Rusů,“ poznamenal.