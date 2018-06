Poslanci ČSSD podepisují koaliční smlouvu. Chvojka mluví o žalobě kvůli Pochemu, Babiš to odmítá

Postup bude podle Chvojky záviset na dohodě předsedy ČSSD Jana Hamáčka s premiérem Andrejem Babišem (ANO), který jako jediný může spor vyvolat. Sociální demokraté stále věří, že Poche se ministrem zahraničí stane, uvedl Chvojka.

Zeman ho odmítá hlavně kvůli jeho postojům k migraci. „My určitě nemáme nyní na post ministra zahraničí jiné jméno, než je zvažovaný pan Poche, který bohužel zatím jmenován nebude,“ uvedl Chvojka. Soudí, že varianta, že nastupující ministr vnitra Hamáček bude pověřen i řízením diplomacie, nesmí být na dlouho, nejvýše zhruba na dva měsíce.

Babiš předal Zemanovi seznam ministrů včetně Pocheho, na kterém sociální demokraté trvali navzdory kategorickým připomínkám prezidenta a komunistů. „Já jsem splnil závazek v rámci dohody s ČSSD a předpokládám, že dojde k dočasné alternativě, kdy pan Hamáček by měl být pověřen řízením ministerstva zahraničních věcí,“ uvedl Babiš. Na doplňující dotaz, zda v takovém případě vyvolá u Ústavního soudu kompetenční spor, řekl, že k tomu není důvod.

Kompetenční žaloba bude záviset na Babišovi

„Je tu samozřejmě možný jediný institut, to je kompetenční žaloba na pana prezidenta, ale jediný možný člověk, který je oprávněn podle ústavy tuto žalobu dát, je pan premiér, takže je to na něm,“ řekl Chvojka. Bylo by to ale na domluvě Hamáčka s Babišem. „Pokud ji pan premiér nebude chtít dát, tak my nemáme páky, abychom ho k tomu donutili,“ dodal předseda poslanců ČSSD.