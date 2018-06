Prezident očekává další kandidáty i konečný Babišův seznam

V přípravě nové vlády podle všeho začíná finále. Úvodní výkop učiní designovaný premiér Andrej Babiš s oficiálním seznamem navrhovaných ministrů. V neděli po schůzce s hlavou státu Milošem Zemanem a zároveň i s předsedou koaliční ČSSD Janem Hamáčkem avizoval: „Oficiální nominaci pošlu zítra (tj. v pondělí) tak, jak se domluvil pan prezident s panem Hamáčkem. Takže tam bude i pan Poche.“

Že nominoval Pocheho, potvrdil Babiš i v pondělním rozhovoru pro Radiožurnál. „Sociální demokracie jasně řekla, že pokud ho nenavrhnu, tak nebudou pro vládu hlasovat. Na základě této situace jsem pana Pocheho navrhnul,“ uvedl designovaný premiér.

Miroslava Pocheho (ČSSD) chtějí mít sociální demokraté na ministerstvu zahraničí – jako hlavu resortu. Prezident ale dal najevo, že ho navzdory oficiální nominaci odmítne do funkce jmenovat. Pokud tak skutečně učiní, může se stát, že Poche skončí na ministerstvu v jiné funkci.

Jan Hamáček opakovaně připustil, že by mohl být řízením diplomacie dočasně pověřen on – zároveň by ovšem měl být jmenován ministrem vnitra – a Pocheho zaměstnat v jiné úloze. S tím nemá problém ani prezident. Podle Hamáčka by pak bylo možné zařídit, „aby jeho (Pocheho) vize o resortu, kterou vypracoval a představil, vešla v život“.