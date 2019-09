Krejčířova vila patří do exekuce. Soud odmítl stížnost Krejčířovy manželky

Krejčířová dlouhodobě tvrdí, že vila patří jí, zatímco exekuce je vyhlášená na jejího manžela. V ústavní stížnosti poukazovala na porušení práva na spravedlivý proces. Prvotní rozhodnutí Okresního soudu Praha-západ, později potvrzené Krajským soudem v Praze i Nejvyšším soudem, označila za zcela nepředvídatelné a překvapivé.

„Vzhledem k tomu, že Ústavní soud v projednávané věci nezjistil nic, co by svědčilo o existenci neoprávněného zásahu do ústavně zaručených práv stěžovatelky, nezbylo mu než její ústavní stížnost odmítnout jako zjevně neopodstatněnou,“ stojí v usnesení.