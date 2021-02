Příprava staveb bude jednodušší. Vykázání spolků z řízení ale posoudí Ústavní soud

Stavbu dálnice D52 do Mikulova nebo třeba jezů, které mají zlepšit podmínky pro plavbu na Labi, by měl podle plánů vlády významně přiblížit nový stavební zákon. Jsou to stavby, jejichž přípravu zbrzdily připomínky ekologických spolků. Překvapivě však nikoli těchto velkých staveb, nýbrž menších se týká omezení, které přináší schválená novela stavebního zákona. Ze stavebního řízení spolky odstraňuje. Ústavní stížnost Strany zelených a skupiny senátorů, která reprezentuje zhruba pětinu horní komory, by je však mohla do hry vrátit.

Argumentují tím, že změna nedopadá jen na spolky, ale i na jednotlivce. „Vyloučení veřejnosti považujeme za protiústavní zásah do občanských práv,“ uvedl předseda Zelených Matěj Stropnický. „Vidím to i jako negativní signál v tom, že se nechce, aby se veřejnost účastnila veřejného života, aby měla možnost něco ovlivňovat. I po politické stránce to vydává negativní signál,“ dodal senátor Ladislav Kos (HPP11).