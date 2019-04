Oběť komunistických čistek i symbol normalizace. Od smrti Gustáva Husáka uplynulo 25 let

Uplynulo dvacet pět let od úmrtí posledního komunistického prezidenta Československa. Gustáv Husák, který zemřel 18. listopadu 1991, byl rozporuplnou osobností s životem plným zvratů. Do povědomí lidí se zapsal jako symbol normalizace, sám přitom nejprve patřil mezi oběti komunistických čistek. Později se ovšem stal vedoucím téhož režimu a jedním z politiků, kteří přivedli zemi do podřízenosti sovětským okupantům.