Tři tisíce let staré hedvábí propojovalo nebe a zemi

Čínští archeologové objevili tři tisíce let staré hedvábí v lokalitě San-sing-tuej v jihozápadní provincii S'-čchuan. Vědci tak mají přímé důkazy, že tato látka z výměšků housenky bource morušového měla kulturní a náboženský význam už pro starověkou civilizaci království Šu z doby bronzové. Hedvábí se podle vědců používalo k rituálům, při kterých mělo dojít ke spojení mezi zemí a nebem.

„Jde o první objev hedvábí v San-sing-tuej, který nám nabízí pohled na to, jak starověcí lidé vyjadřovali svou víru a kulturní identitu,“ uzavírají své závěry autoři studie. Lokalita San-sing-tuej je tak nyní klíčová pro pochopení silné role hedvábí při utváření raných civilizací, píše server Archaeology News.

Zásadní byly i jeho vlastnosti, jež ho předurčovaly pro vojenské využití: pod brněním zabraňovalo úplnému proniknutí šípu do těla; ten se dal pak mnohem snadněji vyjmout z rány. Až ve dvacátém století vědci popsali, že má navíc silné antibakteriální účinky.

I když hedvábí vypadá lehce a průhledně, má výborné izolační vlastnosti. To znamená, že dokáže dobře regulovat tělesnou teplotu: v létě chladí a v zimě zahřívá. To je dáno jeho schopností absorbovat a uvolňovat vlhkost, což přispívá k pohodlí uživatele. Ve spojení s jeho lehkostí to umožňovalo, aby vojáci překonávali dlouhé trasy v rozmanitém klimatu.

Navíc se snadno upravuje a zpracovává, barví a díky jeho lehkosti se i snadno transportuje, což umožnilo dálkový obchod s ním.