Hurikánová sezona 2024 je u konce. Začala tichem, skončila stovkami mrtvých

Mimořádně ničivý byl také už zmíněný hurikán Helene, který ve druhé polovině září vznikl v Karibském moři. Mad Mexickým zálivem zesílil a jako hurikán 4. stupně zasáhl severozápadní Floridu. Helene poměrně rychle pronikla hluboko do amerického vnitrozemí a do jižních částí Apalačského pohoří a přinesla extrémně vydatné deště, které způsobily jedny z nejničivějších a nejtragičtějších povodní v USA od těch vyvolaných hurikánem Katrina v roce 2005. Počet obětí nakonec přesáhl 230. Významně zasaženo bylo i město Asheville, kde sídlí i americké Národní centrum pro environmentální informace – i jeho činnost byla ochromena.

Za sílu hurikánové sezony mohl člověk

Během hurikánové sezony se intenzivně diskutoval vliv lidské činnosti na jejich intenzitu. Podle vědeckých analýz vedla změna klimatu způsobená člověkem ke zvýšení rychlosti větru v letošních jedenácti hurikánech o čtrnáct až 45 kilometrů za hodinu. Souvisí to především s nadprůměrně teplou mořskou vodou, která je zdrojem energie hurikánů. Konkrétně u hurikánu Milton lze přičíst na vrub lidského vlivu desetiprocentí zvýšení rychlosti větru.

To sice na první pohled nemusí znít jako velké číslo, ale vzhledem k exponenciálnímu růstu škod způsobených větrem s jeho rychlostí to znamená dvojnásobné škody. Na základě podrobných studií zabývajících se vlivem větru lze dokonce konstatovat, že 44 procent škod, které napáchala Helene, a 45 procent škod způsobených Miltonem souvisí se změnou klimatu – přepočteno na peníze to je asi 91 miliard amerických dolarů. S pokračující změnou klimatu budou tyto škody do budoucna zřejmě dál stoupat.