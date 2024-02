„Hrozí solární erupce s radiací, evakuujte se!“ Čeští studenti si ve virtuální realitě vyzkouší život na vesmírné stanici

„Po nasazení náhlavní soupravy se studenti ocitnou v prostředí inspirovaném Mezinárodní vesmírnou stanicí ISS, kde mají za úkol provádět vědecké experimenty, obdobně jako je plní skuteční astronauti,“ přiblížil vedoucí laboratoře virtuální a rozšířené reality Fakulty elektrotechnické ČVUT David Sedláček.

Virtuální prostředí vesmírné stanice programovali studenti počítačové grafiky a interakce dva roky. Při návrhu se inspirovali videi z ISS. „Šlo nám o vytvoření autentického prostředí, které bude v účastnících vzbuzovat silný zážitek z mise do vesmíru. K tomu patří zejména simulovaný stav beztíže. Také se musí naučit pohybovat v prostoru, odrážet se od madel a přidržovat se jich,“ řekl Sedláček. Všechny možnosti ale vývojáři nevyužili. Hráči se třeba nemohou obracet, protože by to u nich vyvolávalo nevolnost.