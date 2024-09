Dva ruští kosmonauti přistáli na Zemi po víc než roce na ISS

Dosavadní rekord pro nepřerušovaný pobyt byl 370 dní, 21 hodin a 22 minut a drželi ho od září 2023 ruští kosmonauti Sergej Prokopjev a Dmitrij Petelin a americký astronaut Francisco Rubio.

Členové posádky, která se teď vrátila, poletí vrtulníkem z místa přistání do záchytného města Karaganda v Kazachstánu. Dysonová poté podle NASA nastoupí do letadla a vrátí se do Houstonu, zatímco Kononěnko a Čub odletí na výcvikovou základnu v ruském Hvězdném městečku.