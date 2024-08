Astrologové vyzvali vědce. V testu svých schopností selhali

Vědeckých výzkumů, které by prověřovaly reálnou účinnost horoskopů a astrologie, existuje spousta. Spojuje je jedno: ty kvalitní (tedy s věrohodnou metodikou, na dostatečném množství osob a provedené seriózní institucí) nenašly jediný důkaz, že by se do kartářek, věštců a astrologů vyplatilo investovat. Jejich metody totiž nefungují. Letos přinesl další důkaz menší výzkum.

Zdroj: Philosophy of science and the occult

„Pokud by astrologové jako skupina byli schopni dosáhnout významně lepších výsledků než náhoda, tato studie by vedla k závěrům, že astrologie funguje,“ vysvětlili autoři v příspěvku na blogu. „Ale jak se ukázalo, astrologové ve studii si vedli způsobem statisticky nerozlišitelným od náhodného tipování,“ konstatovali.

Autory také zajímalo, jestli neexistuje nějaký druh astrologie, který by byl úspěšnější než jiné školy. Ani to se ale nepotvrdilo. Relativně nejlepší výsledky měla škola „helénistická“, ale stále statisticky odpovídaly náhodě.

A ještě jeden pozoruhodný výsledek tato studie přinesla. Astrologové nejenže nepoznali, s jakým znamením mají co do činění, ale dokonce se neshodli ani mezi sebou. Podle autorů by bylo zajímavé, kdyby se pseudovědci alespoň dokázali sjednotit na stejných výsledcích; naznačovalo by to přinejmenším nějakou metodologii v jejich přístupu.

Jenže ani to se nestalo: „Míra shody mezi astrology byla velmi nízká a pohybovala se v rozmezí od 21 do 28 procent v závislosti na úrovni zkušeností,“ vysvětlili autoři. Potenciál astrologie nějak předpovídat budoucnost je tedy nulový, respektive odpovídá hodu kostkou.

Slabiny studie a opora v jiných

Tento výzkum má podle jeho autorů i slabiny. Tou největší je to, že autoři nebyli schopní ověřit úroveň zkušenosti, respektive kvalitu astrologů. Už jen proto, že žádná z metod nefunguje, není možné objektivně říci, kdo je nejzkušenější nebo nejlepší. A tak vědci jen přijali to, jak se označovali sami astrologové.

Výzkum také nevyšel v recenzovaném vědeckém žurnálu. Nebyl zamítnutý, autoři o to – vzhledem k povaze studie – jen vůbec neusilovali. Varují také před tím, aby čtenáři zjištěné výsledky interpretovali jako absolutní – jsou jen malou součástí mnohem rozsáhlejšího výzkumu této tematiky.