Zemřela thajská královna matka Sirikit, bylo jí 93 let


25. 10. 2025Aktualizovánopřed 3 mminutami|Zdroj: ČTK

Ve věku 93 let zemřela thajská královna matka Sikirit, dříve byla manželkou nejdéle vládnoucího panovníka světa Pchúmipchona Adundéta. Informovaly o tom tiskové agentury s odvoláním na thajský královský palác. Matka současného krále Mahá Vatčirálongkóna byla již šest let hospitalizována a v posledních dnech ji postihla krevní infekce, píše agentura Reuters.

Sirikit se během vlády svého manžela, který byl hlavou země 70 let do roku 2016, věnovala programům na podporu chudých obyvatel. ochraně přírody a tradičních řemesel. Mezi Thajci byla velmi oblíbená, její portrét visel v mnoha domácnostech a na její narozeniny 12 srpna se v zemi slavil Den matek, napsala AP. Proslula svou elegancí, díky níž si za mladých let získala přezdívku „asijská Jackie Kennedyová“, uvedla AFP.

V Thajsku korunovali nového krále Rámu X. Změna na trůnu přišla po 70 letech
Korunovace thajského krále

Na veřejnosti se však od roku 2012 neukazovala poté, co utrpěla mrtvici. Od roku 2019 byla dlouhodobě v nemocnici.

Sirikit svého budoucího chotě, který strávil část dětství ve Švýcarsku, potkala během svých studií hudby a jazyků v Paříži. Po svatbě měla s králem tři dcery a syna. Právě Vatčirálongkón, absolvent anglických škol a vojenské akademie v Austrálii, je od roku 2019 thajským králem.

Zemřel nejdéle vládnoucí monarcha světa, thajský král Pchúmipchon Adundét
obrázek

