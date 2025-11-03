Zemětřesení na severu Afghánistánu zabilo nejméně sedm lidí


3. 11. 2025Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, Reuters

Noční zemětřesení na severu Afghánistánu zabilo nejméně sedm lidí, dalších 150 utrpělo zranění. Podle agentury Reuters to uvedla tamní zdravotní správa. Otřesy měly podle americké geologické služby USGS sílu 6,3 stupně, živel udeřil poblíž půlmilionového města Mazáre Šaríf.

USGS uvedla, že vzhledem k síle a lokalitě otřesů se dá očekávat množství obětí a potenciálně široká oblast katastrofálních dopadů. Zemětřesení udeřilo poblíž jednoho z největších afghánských měst Mazáre Šaríf, kde podle mluvčího regionální správy poničilo Modrou mešitu. Ohnisko otřesů se nacházelo v hloubce 28 kilometrů pod povrchem.

Neověřené záběry na sociálních sítích ukazují zborcené domy a lidi vytahované z trosek, píše dále Reuters. Afghánská Národní agentura pro zvládání katastrof uvedla, že zprávy o obětech a škodách budou zveřejněny později. Agentura Reuters tak nemohla bezprostředně ověřit rozsah škod způsobených zemětřesením.

Západní Afghánistán zasáhlo silné zemětřesení. Podle OSN si vyžádalo stovky životů
Následky zemětřesení v Afghánistánu

Mluvčí zdravotní správy severní provincie Samangan agentuře řekl, že na základě informací z nemocnic přijímajících oběti otřesů je zatím zmíněné množství mrtvých a zraněných. Samangan sousedí s provincií Balch, jejímž centrem je Mazáre Šaríf, odkud zatím podrobnější informace o následcích otřesů nebyly zveřejněny.

Zemětřesení jsou v Afghánistánu častá, a to zejména v horské oblasti Hindúkúše, neboť region se nachází na rozhraní euroasijské a indické tektonické desky. Škody a ztráty na životech tam bývají vysoké vzhledem k nestabilitě staveb.

Zářijové otřesy na východě země si vyžádaly přes 2200 mrtvých a více než 3400 zraněných a řadí se k nejničivějším afghánským zemětřesením. Ohnisko živlu o síle šesti stupňů bylo v hloubce deseti kilometrů.

Zemětřesení v Afghánistánu má přes dva tisíce obětí
Afgháncům po zemětřesení dochází jídlo i léky

Výběr redakce

Ruský turismus zachraňují čínští cestovatelé

Ruský turismus zachraňují čínští cestovatelé

před 8 hhodinami
Pošta do všech domácností roznáší příručku pro zvládání krizových situací

Pošta do všech domácností roznáší příručku pro zvládání krizových situací

před 8 hhodinami
Stanice Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D

Stanice Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D

před 8 hhodinami
PODÍVEJTE SE: Koaliční smlouva mezi ANO, SPD a Motoristy

PODÍVEJTE SE: Koaliční smlouva mezi ANO, SPD a Motoristy

před 9 hhodinami
Program je i pragmatický, řekl Juchelka. Jen sliby na úkor budoucnosti, míní Munzar

Program je i pragmatický, řekl Juchelka. Jen sliby na úkor budoucnosti, míní Munzar

před 9 hhodinami
Útok nožem ve vlaku v Anglii podle policie patrně nebyl teroristickým činem

Útok nožem ve vlaku v Anglii podle policie patrně nebyl teroristickým činem

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Význam nízkoemisních materiálů ve výstavbě roste. Zlepšují i dostupnost domů

Význam nízkoemisních materiálů ve výstavbě roste. Zlepšují i dostupnost domů

před 11 hhodinami
Prokuratura: Za loupeží v Louvru jsou malí zločinci, ne organizovaný zločin

Prokuratura: Za loupeží v Louvru jsou malí zločinci, ne organizovaný zločin

před 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Zemětřesení na severu Afghánistánu zabilo nejméně sedm lidí

Noční zemětřesení na severu Afghánistánu zabilo nejméně sedm lidí, dalších 150 utrpělo zranění. Podle agentury Reuters to uvedla tamní zdravotní správa. Otřesy měly podle americké geologické služby USGS sílu 6,3 stupně, živel udeřil poblíž půlmilionového města Mazáre Šaríf.
03:20Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Trump vyloučil, že by USA poskytly Ukrajině střely Tomahawk

Prezident USA Donald Trump uvedl, že neuvažuje o dodání amerických střel dlouhého doletu Tomahawk Ukrajině, o které napadená země žádá. Šéf Bílého domu to prohlásil na palubě prezidentského letounu, píší tiskové agentury. Dodávky již před několika dny podle stanice CNN schválil Pentagon, rozhodující slovo však má právě Trump. Moskva před nasazením střel schopných likvidovat cíle hluboko v ruském vnitrozemí varovala.
před 3 hhodinami

Ruský turismus zachraňují čínští cestovatelé

Obrovské náklady na agresi proti Ukrajině i následné sankce podle mnoha ekonomických ukazatelů dělají problémy ruské ekonomice. Ta je navíc čím dál závislejší na vztazích s Čínou. A platí to i v turistice. Podle oficiálních statistik teď míří do Ruska šedesát procent návštěvníků právě z Číny.
před 8 hhodinami

Útok nožem ve vlaku v Anglii podle policie patrně nebyl teroristickým činem

Britská policie pokračuje ve vyšetřování útoku nožem ve vlaku ve východní Anglii. Zraněno bylo jedenáct lidí, podle původních informací devět vážně, z toho dva jsou stále v kritickém stavu. Na místě činu zadržela policie dva muže, přičemž jednoho již propustila. Druhý podle médií zůstává ve vazbě. Důkazy zatím podle úřadů nenasvědčují tomu, že šlo o terorismus. Ve vlacích a na nádražích budou v neděli platit zvýšená bezpečnostní opatření.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Prokuratura: Za loupeží v Louvru jsou malí zločinci, ne organizovaný zločin

Za loupeží historických šperků v Louvru z 19. října jsou malí zločinci, a ne profesionálové napojení na organizovaný zločin. Řekla to v neděli rozhlasové stanici franceinfo pařížská prokurátorka Laure Beccuauová.
před 12 hhodinami

Teherán obnoví svá jaderná zařízení, o zbraň ale neusiluje, řekl prezident

Teherán znovu a s větší silou vybuduje svá jaderná zařízení. O výrobu jaderné zbraně ale neusiluje. Místním médiím to podle agentury Reuters řekl íránský prezident Masúd Pezeškján. Spojené státy v červnu íránská jaderná zařízení bombardovaly a americký prezident Donald Trump varoval, že nařídí nové útoky, pokud se Teherán pokusí zařízení obnovit.
před 17 hhodinami

Nejméně 23 lidí zahynulo při požáru v obchodě na severozápadě Mexika

Nejméně 23 lidí zemřelo při sobotním požáru v obchodě v centru města Hermosillo na severozápadě Mexika. Informoval o tom guvernér státu Sonora Alfonso Durazo mexická média, podle něhož je dalších jedenáct lidí zraněných. Média uvádějí, že jsou mezi mrtvými čtyři děti. Policie se domnívá, že za výbuchem a následným požárem nebyl úmysl, ale technická závada.
včeraAktualizovánopřed 22 hhodinami

USA opět udeřily na loď v Karibiku, zemřeli tři lidé

Americká armáda zaútočila na další loď v Karibiku, která podle Spojených států pašovala drogy. Vojsko při tom zabilo tři lidi, nikdo z Američanů neutrpěl újmu, uvedl ministr obrany Pete Hegseth.
před 22 hhodinami
Načítání...