Ze Slovenska zmizí poslední ulice pojmenovaná po Jozefu Tisovi

Varín je poslední slovenskou obcí která si názvem ulice připomíná Tisa. Katolický kněz Tiso zastával prezidentský úřad od října 1939 do května 1945. Po osvobození země se uchýlil do Rakouska a později do Bavorska, kde byl v jednom z klášterů zadržen. Po odsouzení k trestu smrti byl oběšen na jaře roku 1947.

Ve Varíně se ulice po Tisovi jmenuje od roku 1993. O jejím přejmenování obec v roce 2022 uspořádala referendum, ale to bylo nakonec prohlášeno kvůli nízké účasti voličů za neplatné. Výrazná většina hlasujících se přitom vyslovila pro ponechání stávajícího názvu ulice.