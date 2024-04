Zapřely jsme se a v podstatě modlily, popsala česká turistka otřesy na Tchaj-wanu

Otřesy měly podle americké geologické služby USGS sílu 7,4 stupně, zatímco japonští seismologové uvádějí 7,7 stupně a tchajwanští 7,2 stupně. Epicentrum se nacházelo 18 kilometrů jihovýchodně od přístavu Chua-lien na východě ostrova.

„Před osmou hodinou mi vyskočilo na mobilu upozornění v angličtině a v čínštině, že zemětřesení začíná a že by se lidé měli ukrýt do bezpečí. Pak jsem v budově, ve které jsem v tu chvíli byla, cítila, jak se jemně hýbe. Viděla jsem, že se poměrně dost kýve lustr a že popadaly různé krabičky v koupelně. Ale protože jsem se nacházela ve třetím patře, tak to nebylo až tak silné. V následujících dvou hodinách ještě došlo k několika otřesům,“ popsala redaktorka Českého rozhlasu Karasová, která pobývá v tchaj-wanské metropoli Tchaj-peji.

Zároveň doplnila, že se například ve školách děti evakuovaly na volná prostranství. „Viděla jsem záběry metra, které se zastavilo a třáslo. Některé linky nefungovaly zhruba hodinu a zastaveny byly i některé rychlovlaky,“ pokračovala redaktorka, která coby vystudovaná geografka měla představu, jak se při zemětřesení chovat.

„V okolí schodišť bývají většinou pevnější místa, která by v případě, že se budova nějakým způsobem pohne, měla zůstat stabilnější,“ vysvětlila Karasová s tím, že se při zemětřesení nedoporučuje využívání výtahů, kde hrozí, že by lidé mohli kvůli výpadkům elektřiny uváznout.