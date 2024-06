Začíná fotbalové Euro. Německo posiluje kontroly hranic

Zahajovacím zápasem mezi fotbalisty domácího Německa a Skotska v pátek začne sedmnácté mistrovství Evropy. Čeští fanoušci, kteří se na zápasy do Německa chystají, by měli počítat se zdržením kvůli přísnějším kontrolám německé policie na hranicích, a to na dálnicích, silnicích i ve vlacích.

Každý občan České republiky cestující do Německa musí mít u sebe platný občanský průkaz či cestovní pas, a to ve fyzické podobě, nikoliv v aplikaci eDoklady. Vlastní doklad musí mít také každé dítě, které cestuje s rodičem. V případě ztráty či krádeže cestovních dokladů či jiných problémů je možné obrátit se na příslušný zastupitelský úřad v Německu.

Do Německa se nesmí dovážet nepovolené zbraně a munice, včetně například vystřelovacích nožů, pepřových sprejů, výbušnin, radioaktivních a hořlavých látek nebo drog, a to včetně konopí.

Kromě řidičského průkazu, technického průkazu a zelené karty, tedy potvrzení o pojištění vozidla, by si řidiči měli před vjezdem do německých měst opatřit i ekologickou známku neboli emisní plaketu (Umweltplakette nebo Feinstaubplakette). Při vjezdu do emisních zón musí být touto plaketou označena všechna vozidla, a to i nová, zatímco starší a znečišťující vozidla na emisní plaketu nárok nemají a do ekologických zón nesmí. Emisní plaketu vydávají stanice technické kontroly a autorizované servisy v Německu, lze ji zakoupit na internetu, v Česku u některých provozoven STK či společnosti DEKRA CZ.

V okolí stadionů nebude možné parkovat, návštěvníci mohou využít veřejnou hromadnou dopravu. Vstup na stadiony bude možný jen s elektronickou vstupenkou v aplikaci UEFA v mobilním telefonu. S sebou lze mít jen malé zavazadlo či tašku, zakázány jsou profesionální fotoaparáty či větší deštníky. „Pro vstup na stadion je třeba prokázat se platným občanským průkazem, popřípadě platným cestovním pasem. Kopie těchto dokladů ani elektronická verze nebude pro vstup dostatečná,“ zdůraznilo ministerstvo.

Na bezpečnost budou během šampionátu dohlížet jak policisté hostitelské země, tak i jejich kolegové z účastnických zemí, včetně České republiky. Ministerstvo zahraničí doporučuje občanům cestujícím do Německa v době konání Eura zaregistrovat se v systému DROZD.