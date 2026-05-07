V Jižní Koreji se robot stal buddhistickým mnichem

V Jižní Koreji se robotický mnich Gabi zúčastnil modlitby věnované Buddhovým narozeninám. Podle chrámu šlo o první krok k soužití lidí a strojů. Informovala o tom agentura Jonhap.
Ceremonie se konala v chrámu Čogje v centru Soulu. Robot měřící 1,3 metru byl oblečený do tradičního buddhistického roucha. Během obřadu prohlásil, že se chce zasvětit Buddhovi, za což dostal jméno Gabi a tradiční růženec.
Poté přednesl pět slibů upravených pro robota: respektovat život a neškodit, nepoškozovat jiné roboty ani předměty, poslouchat lidi a nepřít se s nimi, nejednat ani nemluvit klamavě a šetřit energií, tedy zbytečně se nepřebíjet.
Ve svém uvítacím projevu reverend Seung-won uvedl, že doufá, že tento obřad bude pro společnost příležitostí naučit se žít společně s roboty.
„V této fázi se to může zdát trochu neobvyklé, doufáme ale, že pět slibů bude vnímáno jako základní princip nejen pro buddhisty, ale také pro společnost, která bude s roboty žít,“ dodal.
Gabi se koncem měsíce zúčastní Festivalu luceren spolu se třemi dalšími buddhistickými roboty: Sokčou, Mohim a Nisou.
Článek napsala Oleksandra Artasevičová (Suspilne Ukraine), poprvé byl publikován 7. května 2026 ve 04:03 SELČ.
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.