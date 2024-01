V České národní budově v New Yorku měla akci homofobní organizace. Chyba, která už se nestane, zní z diplomacie

Desítky lidí demonstrovaly před Českou národní budovou v New Yorku, kde sídlí mimo jiné tuzemský konzulát nebo České centrum. Protestovali proti tomu, že se uvnitř konala akce konzervativní organizace Moms for Liberty, která prosazuje mimo jiné zákaz knih o sexuálních menšinách ve školách. Podle protestujících je rasistická a homofobní. Demonstrace se zúčastnil starosta Manhattanu i tamní senátoři. Prostory pronajala konzervativcům jedna z krajanských organizací. Česká diplomacie uvedla, že s konáním akce nesouhlasí.

„Toto je moje čtvrť, Národní budova pro nás byla dobrým sousedem celé roky. To, co dělají, nedává smysl. Lidi se kvůli tomu necítí bezpečně, nemělo se to dít,“ kritizoval během protestu akci konzervativního hnutí Chris Sosa, obyvatel Manhattanu a demokratický aktivista.

Uskupení Moms for Liberty vzniklo v roce 2021 a jeho hlavním tématem bylo zpočátku odmítání očkování dětí proti covidu-19 či nošení roušek. Nyní se podle svých kritiků vymezuje vůči sexuálním menšinám či inkluzivnímu školství. Agentura AP například loni informovala, že pobočka Moms for Liberty ve státě Indiana použila ve svém věstníku citát nacistického vůdce Adolfa Hitlera.

Akce nazvaná „Giving Parents a Voice“ (Dát hlas rodičům) měla podle pořadatelů přinést „upřímnou konverzaci o stavu školství“. Podle webu Forbes jde o první velkou akci tohoto hnutí v New Yorku.

„Prostě nechápu, jak mohli povolit takovouto akci. Je to velmi respektovaná kulturní instituce, dokonce bych řekl i milovaná. Má velmi dobré vztahy s místní komunitou. A lidé byli opravdu docela šokovaní z rozhodnutí umožnit tuto akci. A možná nevěděli, co to bylo za organizaci, protože není známá v České republice, ale poté, co se to dozvěděli, mohli kontrakt zrušit. A to, že v tom selhali, je velkým zklamáním,“ prohlásil starosta Manhattanu Mark Levine.

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) už dříve řekl webu Seznam Zprávy, že s konáním akce nesouhlasí. „Aktivity této organizace neodpovídají zájmům české zahraniční politiky, a kdyby bylo na mně, nikdy by se na půdě České národní budovy neodehrála,“ řekl šéf české diplomacie. Jeho úřad uvedl, že akci na základě smlouvy o komerčním pronájmu dohodla krajanská organizace, generální konzulát o ní nevěděl a nešlo ji už zrušit.